Chineses fazem piadas nas redes sobre política dos EUA após escolha do novo papa

"Vance beliscou o papa anterior até a morte e fez com que um americano entrasse em seu lugar", escreveu um usuário no Weibo, rede em que "p novo papa" foi o primeiro tópico por mais de duas horas.

PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - "Fico acordado até tarde para ver os resultados da eleição do papa, e elegem um americano", reclamou bem-humorado um usuário do Weibo, a plataforma chinesa para comentários por escrito, por volta das 2h de sexta (9) no horário local, após sair a eleição de Robert Prevost.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.