Som de batidas é registrado durante busca por submarino desaparecido no Atlântico

Os trabalhos continuam e as equipes de vários países envolvidas nas buscas correm contra o tempo porque o oxigênio dentro do submarino onde estão cinco pessoas é limitado.

Sons comparados a batidas foram registrados por uma sonda de avião canadense que auxilia na busca pelo submarino que desapareceu no Oceano Atlântico, enquanto fazia uma expedição aos destroços do Titanic.

