Ataques com mísseis do Irã em Israel deixam 3 mortos em Beersheba

O ataque reacende as tensões na região, mesmo após sinais de possível desescalada do conflito. Além disso, o exército de Israel afirmou que o Irã realizou uma nova onda de mísseis no território do país, sendo a quinta ofensiva de hoje.

Ao menos três pessoas morreram e outras ficaram feridas na cidade de Beersheba, no sul de Israel, após ataques lançados pelo Irã, segundo informou a mídia local nesta terça-feira (24). A ofensiva ocorreu horas depois do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um suposto cessar-fogo entre Irã e Israel.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.