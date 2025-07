Argentina é internada para laqueadura, sai sem uma perna e com coração novo

Autoridades da Argentina investigam o caso. "Tudo o que eu quero é justiça para Alison e que nada seja escondido. Quero que me expliquem o que fizeram com Alison, o que aconteceu dentro daquela sala de cirurgia, o que aqueles médicos fizeram. Quero uma resposta sobre por que Alison acabou sem o coração e sem uma perna", disse a mãe, em entrevista à rádio Rio Negro.

