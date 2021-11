13 jogadores de futebol testam positivo para variante ômicron em Portugal

Uma rede de rastreio foi montada para encontrar as pessoas com quem os infectados tiveram contato, a fim de monitorá-los. Eles estão isolados, assim como quem testou positivo. A contaminação deixa o país em alerta.

Um dos jogadores infectados esteve recentemente na África do Sul, mas os demais foram contaminados dentro do próprio país, o que configura a transmissão local.

Treze jogadores e membros da comissão do Belenenses, time português, foram diagnosticados com a variante ômicron da covid-19.

