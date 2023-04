Vídeo: populares comemoram decisão de devolver capivara Filó para Agenor

VEJA: Populares comemoram na frente do IBAMA a decisão da Justiça de devolver a capivara Filó ao Agenor. pic.twitter.com/LyKBVUr8XO — CHOQUEI (@choquei) April 29, 2023

Manaus/AM - Após sair a decisão de que a capivara Filó deveria ser devolvida para Agenor Tupinambá, centenas de pessoas que começavam a acampar em frente à sede do Ibama em Manaus comemoraram com buzinaços e fogos de artifícios.

Segundo a parlamentar Joana Darc, que tem auxiliado Agenor nos trâmites legais, ao chegarem ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Manaus, se depararam com o animal em cativeiro, diferente da habitat que o animal morava no entorno da casa de Agenor, em Autazes, no interior do estado.

"A Filó será devolvida ao Agenor. O Agenor mora numa casa flutuante, leva uma vida ribeirinha. Todo mundo que está envolvido agora vai precisar se unir pelo bem do Ibama. Nós estamos no Amazonas, em Manaus, no meio do maior bioma do mundo e o Ibama não pode ter aquela estrutura. Precisa de aparelhamento, precisa de um monte de coisa", disse Arnaldo Rocha, em uma live com Luísa Mel.