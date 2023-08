Semed afasta gestora de escola onde zelador beijou aluno no banheiro em Manaus

"A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que não tolera casos de abuso ou violência na rede municipal de Educação. Na última quarta-feira, 9/8, foi decidido com a equipe de Comissão de Ética, Sindicância e o diretor do Departamento Geral dos Distritos (DEGD) o afastamento da função de Gestora Escolar da servidora que exercia a função na escola municipal Professora Ivone Maria, no bairro Cidade de Deus, zona Leste. A Semed informa, ainda, que o servidor acusado de assédio foi desligado pela empresa terceirizada, que presta serviços para a rede municipal de Educação.

