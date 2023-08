Escola será investigada por não denunciar zelador que beijou aluno em Manaus

Na ocasião do crime, o aluno teria ido ao banheiro e foi abordado pelo autor que cometeu o ato libidinoso. “Em casa, a criança relatou para sua mãe o que teria ocorrido, que, de imediato, compareceu à Depca e registrou a denúncia. Diante dos fatos, a equipe de investigação foi em busca do indivíduo, o localizaram e deram voz de prisão em flagrante a ele”, disse.

Manaus/AM - A Escola Municipal Ivone Maria de Barbosa e Silva será investigada por não denunciar o zelador, de 48 anos, preso suspeito de beijar um aluno de 11 anos no banheiro da instituição, situada no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

