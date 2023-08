Em 7 meses, Samu registrou mais de 8 mil atendimentos em acidentes de trânsito em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Manaus/AM - O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) registrou mais de 8 mil atendimentos relativos a acidentes de trânsito, no período de janeiro a julho deste ano. Em 2022, durante todo o ano, o serviço coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) contabilizou 10,6 mil atendimentos em ocorrências automobilísticas na capital amazonense.

De acordo com dados do Samu Manaus, foram atendidas pelo serviço de urgência neste ano, até o final de julho, 8.027 ocorrências em acidentes de trânsito, das quais 2.526 colisões entre carros e motocicletas. Em 2022, foram 10.694 atendimentos, sendo 3.215 a vítimas de colisões carro/moto.

Além de colisões carro/moto, outras ocorrências atendidas por equipes do Samu envolvendo veículos de duas rodas foram quedas de moto, no total de 1.548 atendimentos, e acidentes de moto, de 646. As estatísticas do serviço incluem ainda 1.185 ocorrências de colisões não especificadas e 235 colisões entre carros.