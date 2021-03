Selecionados que não receberam auxílio manauara devem ir a agência da Caixa

Manaus/AM - Os 1.671 selecionados para receber o auxílio manauara que não tiveram as contas digitais abertas para o pagamento do benefício precisam se dirigir a alguma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) a partir desta quarta-feira (17), segundo informou a prefeitura de Manaus.

De acordo com a prefeitura, na agência, será feita a conferência da documentação e posteriormente a abertura da conta. O benefício é sempre pago pelo aplicativo Caixa Tem.

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) também estará realizando a conferência dos dados inconsistentes, para devolver o arquivo à Caixa Econômica Federal.

Das 40 mil famílias beneficiadas, 38.329 receberam a primeira parcela do auxílio manauara, no valor de R$ 200. A expectativa é que o benefício seja pago por seis meses, podendo ser prorrogado caso a pandemia continue.

De acordo com o cronograma da prefeitura, a segunda parcela do auxílio começará a ser paga na próxima semana, a partir do dia 24 de março, seguindo o mês de nascimento dos beneficiários.

Próximos pagamentos

Seguindo o cronograma, a segunda parcela do “Auxílio Manauara” será paga nas seguintes datas:

24/03 (quarta-feira) – janeiro e fevereiro

25/03 (quinta-feira) – março e abril

26/03 (sexta-feira) – maio e junho

29/03 (segunda-feira) – julho e agosto

30/03 (terça-feira) – setembro e outubro

31/03 (quarta-feira) – novembro e dezembro

As datas de pagamento das próximas parcelas do “Auxílio Manauara” poderão ser consultadas em https://auxilio.manaus.am.gov.br e também no aplicativo do programa.