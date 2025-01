Políticos do Amazonas aderem à mobilização pelo impeachment de Lula

Manaus/AM - Deputados e vereadores do Amazonas anunciaram participação no ato 'Fora Lula', previsto para 16 de março em diversas cidades do país. Em Manaus, ainda não há definição sobre local e horário do evento.

A manifestação foi convocada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e, no Amazonas, está sendo organizada pelo deputado federal Alberto Neto (PL). Ele afirmou que a mobilização reunirá políticos e movimentos sociais contrários ao governo Lula e que uma reunião no início de fevereiro definirá os detalhes do protesto.

Ainda nas redes sociais, o grupo Jovens Patriotas do Amazonas também iniciou ações de mobilização, como um adesivaço realizado na avenida Constantino Nery, em frente à Arena da Amazônia. Entre os políticos que confirmaram presença estão o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), deputados estaduais Péricles (PL) e Débora Menezes (PL), além dos vereadores Capitão Carpê (PL) e Coronel Rosses (PL).

Pedido de impeachment

Na Câmara dos Deputados, o pedido de impeachment de Lula já conta com 118 assinaturas, incluindo 12 de parlamentares da Região Norte. Os signatários acusam o presidente de crimes de responsabilidade no programa Pé-de-Meia. Na Câmara, o deputado Alberto Neto é o único da bancada do Amazonas, até o momento, a assinar o pedido.

"Inúmeros são os motivos para retirarmos esse descondenado da presidência. O Brasil está caminhando rumo ao abismo, com um governo que não funciona e quem paga o preço é o povo. Assinei o pedido de impeachment que será protocolado pela oposição, desta vez pelo crime de responsabilidade na execução do programa Pé de Meia. Chega de desmandos! É hora de agir e colocar o país de volta nos trilhos. Cobre o seu Deputado", disse o deputado nas redes sociais.

O Tribunal de Contas da União (TCU) bloqueou R$ 6 bilhões de recursos do programa, alegando uso indevido fora do orçamento da União. Para opositores, como Coronel Ulysses, Lula não tem condições “técnicas e morais” para continuar no cargo. O pedido será protocolado no dia 1º de fevereiro, mas a decisão sobre o andamento cabe ao presidente da Câmara dos Deputados.