Lula agradece Venezuela por enviar oxigênio durante colapso da Covid-19 em Manaus

Ele também criticou as motociatas realizadas por Bolsonaro. "Sei que o atual presidente já veio aqui a Manaus, mas ele veio fazer motociata. Eu não venho fazer motociata. Fui visitar a fábrica onde os trabalhadores que produzem as motocicletas estão trabalhando."

"Quero provar que se um tenente expulso do Exército não tem coragem de tratar o povo com respeito, o metalúrgico vai voltar para tratar o povo com a decência que ele merece.", provocou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.