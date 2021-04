Fã faz festa de aniversário com tema ‘Juliette’ em Manaus e viraliza

Juliette Freire virou tema de aniversário em Manaus. Fã do BBB21 e da paraibana, o manauara Hosane da Costa comentou 54 anos e teve como tema da festa ‘Juliette’.

A aclamação meu pai pic.twitter.com/XHZD0Ca1PO — karina paranauê (@karinacomenta) April 17, 2021

Imagens da festinha viralizaram nas redes sociais. “Todo ano na época de BBB a gente brinca que não vai assistir mais e vira uma febre. Nas nossas reuniões de família, no café da manhã, na janta, diariamente é comentado. E nossa torcida é pela Juliette. Surgiu a ideia do aniversário do meu pai, ele quis fazer uma festa só para nós próximos. Minha mãe deu a ideia de fazer o tema do BBB. Quando ele ouviu, ele falou: 'se for do BBB, quero que seja a Juliette, porque minha torcida é por ela’”, disse o filho de Hosane, Renan Ramos, ao Uol.