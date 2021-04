Filha de Pocah é alvo de ataques após briga entre cantora e Juliette

A discussão entre Pocah e Juliette atingiu a filha da cantora fora do reality. Vitória, de 5 anos, foi alvo de ataques racistas nas redes sociais.

O perfil de Pocah expôs as ofensas a menina. “É louco pensar que essas mensagens, direcionadas a uma criança de 5 anos, são motivadas exclusivamente porque a mãe dela resolveu... votar em um jogo de votação, né? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo com as pessoas? Somos realmente da mesma espécie?”, postaram.

A equipe de Juliette também se posicionou e criticou os ataques. “Tem dezenas de prints de torcida alheia combinando de se passar por cacto e fazer esses ataques, o que é 100% lamentável. Mas nossa mensagem é sobretudo para dizer que repudiamos qualquer ataque, e crime, à Vitória e à família de qualquer participante”.

“Papo rapidinho aqui: reta final, 15 dias pro fim do BBB. Veremos de tudo. Mas continuaremos sem aceitar ver, e repudiando veementemente, qualquer ataque que incite ódio ou seja CRIME. Isso é um jogo, existem limites. Atacar a filha de Pocah é um absurdo. Nós já temos todos os prints de torcida alheia se passando por cacto pra cometer essas atrocidades racistas. Um show de horrores que passa em muito todos os limites. Cactos que fazem isso também têm o nosso repúdio”, disseram.

O que aconteceu na casa:

Ontem, as duas tentaram conversar e novamente brigaram. “Ali eu pedi pra não falar, você não respeitou minha vontade", disse Juliette. A funkeira respondeu: "Não respeitei mesmo. Achei uma hipocrisia do car*lho, desculpa o palavrão, ficar assim por causa de voto".

A maquiadora insistiu que ela deveria ter respeitado seu tempo, e Pocah questionou: "É lei?”. Logo em seguida, Juliette diz que a Pocah já fez isso outras vezes se referindo a briga com Gil e irritou a cantora: “Você sempre faz isso com todo mundo, resgata coisa com outras pessoas”, disse Pocah que começou a gritar e a sair de perto de Juliette.