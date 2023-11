Abertas inscrições para mais de 3 mil vagas em cursos técnicos e de graduação do Ifam

Manaus/AM – As inscrições para mais de 3 mil vagas em cursos técnicos e de graduação Instituto Federal do Amazonas (Ifam) serão abertas às 10h, desta segunda-feira (27), e seguem até as 19h do dia 12 de dezembro no site do Ifam.

As oportunidades são para o ano letivo de 2024 e estão distribuídas entre Manaus e o interior do estado.

Mais de 3 mil vagas são para cursos técnicos de nível médio nas modalidades integrada, subsequente e integrada na modalidade EJA.

Já para gradução, serão oferecidas aproximadamente 400 vagas que serão selecionadas por meio de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2020, 2021 e 2022 ou do Sisu 2023.