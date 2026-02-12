Trump anunciará plano de financiamento para Gaza e envio de tropas na primeira reunião do Conselho da Paz





Por Steve Holland

WASHINGTON, 12 Fev (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciará um plano de reconstrução multibilionário para Gaza e detalhará os planos para uma força de estabilização autorizada pela ONU para o enclave palestino na primeira reunião formal de seu Conselho da Paz na próxima semana, disseram duas autoridades norte-americanas na quinta-feira.

Delegações de pelo menos 20 países, incluindo muitos chefes de Estado, devem participar da reunião em Washington, que Trump presidirá em 19 de fevereiro, disseram as autoridades à Reuters sob condição de anonimato.

Os detalhes sobre os planos de Trump para a primeira reunião de seu Conselho da Paz para Gaza não foram divulgados anteriormente.

Trump assinou documentos em Davos, na Suíça, em 23 de janeiro, estabelecendo o Conselho da Paz. A criação do conselho foi endossada por uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas como parte do plano de Trump para Gaza.

Embora potências regionais do Oriente Médio, incluindo Turquia, Egito, Arábia Saudita e Catar, bem como grandes nações emergentes como a Indonésia, tenham se juntado ao conselho, potências globais e aliados tradicionais ocidentais dos EUA têm sido mais cautelosos.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse na quarta-feira, durante sua visita a Washington, que Israel aderiu ao conselho.

Trump despertou preocupações de que o Conselho da Paz possa tentar resolver outros conflitos ao redor do mundo e competir com a ONU. Autoridades norte-americanas afirmaram que a reunião da próxima semana se concentrará exclusivamente em Gaza.

Elas disseram que uma parte central da reunião será o anúncio de Trump de um fundo multibilionário para Gaza, que incluirá contribuições monetárias dos membros participantes do conselho.

Uma autoridade considerou as ofertas “generosas” e disse que os Estados Unidos não fizeram nenhum pedido explícito de doações.

“As pessoas vieram até nós com ofertas”, disse a autoridade. “O presidente fará anúncios sobre o dinheiro arrecadado.”

FORÇA DE ESTABILIZAÇÃO

A implantação da Força Internacional de Estabilização é uma parte fundamental da próxima fase do plano de Trump para Gaza, anunciado em setembro. Na primeira fase, um frágil cessar-fogo na guerra de dois anos começou em 10 de outubro, e o Hamas libertou reféns, enquanto Israel libertou palestinos detidos.

Trump anunciará que vários países planejam fornecer milhares de soldados para a força de estabilização que deve ser enviada a Gaza nos próximos meses, disseram as autoridades.

Uma das principais preocupações no momento é desarmar os combatentes do Hamas, que têm relutado em entregar suas armas.

De acordo com o plano de Trump para Gaza, os membros do Hamas que se comprometerem com a coexistência pacífica e com o desmantelamento de suas armas receberão anistia. Os membros do Hamas que desejarem deixar Gaza terão passagem segura para os países de destino, de acordo com o plano.

As reuniões do Conselho da Paz também incluirão relatórios detalhados sobre o trabalho do Comitê Nacional para a Administração de Gaza, que foi criado para assumir a administração civil cotidiana da Faixa de Gaza do Hamas. O comitê anunciou seus membros e realizou sua primeira reunião em janeiro.

Outras atualizações abordarão a ajuda humanitária a Gaza, bem como a polícia de Gaza, disseram as autoridades.