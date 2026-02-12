   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Índice STOXX 600 recua de picos históricos com queda de ações financeiras e industriais

Por Reuters

12/02/2026 14h50 — em
Geral



Por Avinash P e Johann M Cherian e Ragini Mathur

12 Fev (Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 caiu nesta quinta-feira, apagando ganhos anteriores que levaram os mercados a níveis recordes, conforme ações financeiras e industriais recuaram e investidores digeriram uma série de resultados empresariais.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,49%, a 618,52 pontos, com a maioria dos índices de referência regionais também revertendo o curso e fechando em território negativo.

As ações financeiras pesaram fortemente sobre o índice, com o setor de bancos em queda de 1,8%. O HSBC e o Banco Santander recuaram mais de 2%, na liderança do declínio do setor.

O setor de bens e serviços industriais perdeu 1,2%, com a processadora de pagamentos holandesa Adyen em baixa de 21,9%, marcando sua maior queda em um dia em mais de dois anos, após guidance cauteloso.

Enquanto isso, o setor de serviços públicos caiu 0,4%, acompanhando uma perda acentuada nos preços do carbono após sugestões de que a União Europeia deveria intervir no mercado, uma medida que investidores temem que possa reduzir os lucros do setor.

“Acho que as empresas de serviços públicos são alvos óbvios. Isso afetará as margens e também corre o risco de aumentar as pressões inflacionárias se esses custos forem repassados aos grandes consumidores de energia”, disse Nick Saunders, presidente-executivo da plataforma de negociação Webull UK.

O setor de luxo contrariou a tendência, com alta de 1,3%, com a francesa Hermès atingindo um pico de quase um mês após mais um trimestre de crescimento constante da receita, impulsionado por vendas robustas nos EUA e no Japão.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,67%, a 10.402,44 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,01%, a 24.852,69 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,33%, a 8.340,56 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,62%, a 46.222,95 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,82%, a 17.896,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,49%, a 9.025,65 pontos.

Bastidores da Política - Lula é bom da cabeça, mas deve saber onde pisa Bastidores da Política
Lula é bom da cabeça, mas deve saber onde pisa

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


12/02/2026

Produtores de café canéfora expandem lavouras para novas áreas no Brasil, incluindo MT

12/02/2026

Trump anunciará plano de financiamento para Gaza e envio de tropas na primeira reunião do Conselho da Paz

12/02/2026

Be8 vê crescente demanda por biocombustível substituto do diesel e vai fornecer à Copa Truck

12/02/2026

Empresa de telecomunicações holandesa Odido é alvo de ataque cibernético, afetando 6 mi de contas

12/02/2026

Conservador Bruno Retailleau concorrerá à Presidência da França em 2027

12/02/2026

Tottenham não é um grande clube, afirma ex-treinador do time

12/02/2026

Ambev espera continuar expandindo margem, diz presidente

12/02/2026

Comissária de Putin diz que 6 crianças se reunirão com famílias na Rússia e Ucrânia, e agradece Melania Trump

12/02/2026

Suécia enviará caças e soldados para patrulhar Groenlândia em missão da Otan

12/02/2026

Klabin vê início de ano forte em demanda por papel e celulose

12/02/2026

Comissária de Putin diz que 6 crianças se reunirão com famílias na Rússia e Ucrânia, e agradece Melania Trump

12/02/2026

Klabin vê início de ano forte em demanda por papel e celulose

12/02/2026

Desmatamento da Amazônia tem queda de 35,4% de agosto a janeiro e atinge mínima recorde

12/02/2026

Klabin vê início de ano forte em demanda por papel e celulose

12/02/2026

Assaí está muito focada em reduzir alavancagem, diz presidente-executivo

12/02/2026

Filmes podem mudar o mundo, mas não politicamente, diz presidente do júri do Festival de Berlim

12/02/2026

Tuchel renova contrato com seleção da Inglaterra até Eurocopa de 2028

12/02/2026

Show de Bad Bunny no Super Bowl oferece tábua de salvação cultural para comunidade hispânica

12/02/2026

Espanha e Portugal estão em alerta máximo e tempestades causam mais danos

12/02/2026

Espanha e Portugal estão em alerta máximo e tempestades causam mais danos

12/02/2026

Senado da Argentina aprova reforma trabalhista pró-mercado de Milei

12/02/2026

Brasil registra queda de 35,4% no desmatamento da Amazônia e de 5,9% no Cerrado entre agosto e janeiro

12/02/2026

Conab eleva safra 25/26 de soja do Brasil ao revisar produtividade para recorde

12/02/2026

Iguatemi compra 4,5% do Pátio Paulista por R$113,4 mi

12/02/2026

Conab eleva safra 25/26 de soja do Brasil ao revisar produtividade para recorde

12/02/2026

EXCLUSIVO-Empresa dos EUA envolvida em programa de ajuda a Gaza e criticada pela ONU tem negociações para assumir novo papel

12/02/2026

China suaviza postura em negociações sobre veículos elétricos com União Europeia

12/02/2026

Conab eleva safra 25/26 de soja do Brasil ao revisar produtividade para recorde

12/02/2026

Conab eleva safra 25/26 de soja do Brasil ao revisar produtividade para recorde


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!