Índice STOXX 600 recua de picos históricos com queda de ações financeiras e industriais





Por Avinash P e Johann M Cherian e Ragini Mathur

12 Fev (Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 caiu nesta quinta-feira, apagando ganhos anteriores que levaram os mercados a níveis recordes, conforme ações financeiras e industriais recuaram e investidores digeriram uma série de resultados empresariais.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,49%, a 618,52 pontos, com a maioria dos índices de referência regionais também revertendo o curso e fechando em território negativo.

As ações financeiras pesaram fortemente sobre o índice, com o setor de bancos em queda de 1,8%. O HSBC e o Banco Santander recuaram mais de 2%, na liderança do declínio do setor.

O setor de bens e serviços industriais perdeu 1,2%, com a processadora de pagamentos holandesa Adyen em baixa de 21,9%, marcando sua maior queda em um dia em mais de dois anos, após guidance cauteloso.

Enquanto isso, o setor de serviços públicos caiu 0,4%, acompanhando uma perda acentuada nos preços do carbono após sugestões de que a União Europeia deveria intervir no mercado, uma medida que investidores temem que possa reduzir os lucros do setor.

“Acho que as empresas de serviços públicos são alvos óbvios. Isso afetará as margens e também corre o risco de aumentar as pressões inflacionárias se esses custos forem repassados aos grandes consumidores de energia”, disse Nick Saunders, presidente-executivo da plataforma de negociação Webull UK.

O setor de luxo contrariou a tendência, com alta de 1,3%, com a francesa Hermès atingindo um pico de quase um mês após mais um trimestre de crescimento constante da receita, impulsionado por vendas robustas nos EUA e no Japão.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,67%, a 10.402,44 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,01%, a 24.852,69 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,33%, a 8.340,56 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,62%, a 46.222,95 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,82%, a 17.896,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,49%, a 9.025,65 pontos.