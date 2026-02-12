Empresa de telecomunicações holandesa Odido é alvo de ataque cibernético, afetando 6 mi de contas





AMSTERDÃ, 12 Fev (Reuters) - A Odido, antiga empresa da T-Mobile na Holanda, afirmou nesta quinta-feira que informações pessoais de mais de seis milhões de contas foram expostas em um ataque cibernético, um dos maiores incidentes desse tipo no país.

"A Odido foi recentemente alvo de um ataque cibernético realizado por criminosos virtuais", disse a empresa em um email enviado aos clientes afetados. "Com base na investigação, acreditamos que seus dados podem ter sido afetados."

A empresa afirmou que as informações roubadas incluíam nomes de clientes, números de telefone, endereços de email, números de contas bancárias, datas de nascimento e números de passaporte.

A empresa afirmou que começou a investigar uma possível invasão cibernética em 7 de fevereiro com especialistas internos e externos, descobrindo que ela estava afetando o sistema que utiliza para contatar seus clientes.

"O acesso não autorizado ao sistema foi encerrado", disse a empresa, acrescentando que os clientes podem usar seus telefones com segurança. O incidente foi relatado à agência de proteção de dados holandesa AP.

A Odido, adquirida pelas empresas de private equity Apax e Warburg Pincus em 2021, possui cerca de 8 milhões de clientes e compete com a KPN e a VodafoneZiggo no mercado holandês.