   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Produtores de café canéfora expandem lavouras para novas áreas no Brasil, incluindo MT

Por Reuters

12/02/2026 15h36 — em
Geral



Por Oliver Griffin

SÃO PAULO, 12 Fev (Reuters) - As variedades de café canéfora, incluindo conilon e robusta, estão se expandindo em Estados brasileiros que tradicionalmente produzem pouco ou nada desse tipo do grão, à medida que os preços elevados aumentam o interesse, segundo líderes do setor, pesquisadores e autoridades.

O Brasil é o maior produtor mundial de café arábica, o tipo de sabor mais suave preferido pelas cafeterias. E, por enquanto, é o segundo maior produtor de café canéfora, uma variedade mais forte usada para espressos e café solúvel --mas o país está rapidamente alcançando o Vietnã, o maior produtor.

O Estado do Espírito Santo produz a grande maioria do café canéfora do Brasil, principalmente o conilon. No entanto, desde 2020, a produção de Estados como Mato Grosso e Minas Gerais aumentou significativamente, de acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

INDÚSTRIA DO CAFÉ ESPERA QUE TENDÊNCIA CONTINUE

O plantio de canéfora além de suas fronteiras tradicionais tem sido impulsionado pelos preços altos, disse Ricardo Schneider, presidente do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais, em entrevista.

"O cenário é propício para que esse movimento continue acontecendo", disse Schneider, citando o aumento da demanda por canéfora e o espaço disponível para o cultivo.

Analistas afirmam que a qualidade melhorou, o que contribuiu para a demanda.

Há um ano, os preços da canéfora -- comercializado como robusta -- atingiram um recorde de US$5.849 por tonelada métrica.

Desde então, os preços recuaram, mas permanecem elevados em relação aos níveis históricos. O arábica, o grão mais caro, também foi negociado a preços recordes no ano passado e teve uma queda semelhante.

Embora Minas Gerais seja o principal produtor de arábica do Brasil, a produção de canéfora no Estado deve atingir 602.200 sacas de 60 kg em 2026, o que representaria um aumento de 94% em relação a 2020, de acordo com dados da Conab.

RONDÔNIA INSPIRA O MATO GROSSO

Mato Grosso, um dos maiores Estados agrícolas do Brasil, conhecido por suas vastas fazendas de soja e milho, está se inspirando em seu vizinho Rondônia, produtor do chamado "robusta amazônico", na busca por aumentar a produção de café, disseram agrônomos à Reuters.

"Em média, a nossa produtividade está em 23 sacas por hectare. A produtividade em Rondônia é 50 sacas por hectare. O nosso objetivo é que a nossa média chegue aí", disse Dalilhia Nazaré dos Santos, agrônoma da Empresa de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural do Estado de Mato Grosso (Empaer-MT). "Nosso objetivo é que nossa média atinja esse patamar."

A produção de canéfora em Mato Grosso deve chegar a 298.700 sacas este ano, de acordo com a Conab, acima das 158.400 sacas em 2020.

Nos dados mais recentes da Conab sobre a safra, o Ceará está agrupado em "outros" junto com o Acre e o Pará. A produção combinada desses Estados deve atingir 118.700 sacas em 2026, quase o triplo das 40.000 sacas produzidas pela categoria -- que historicamente incluía alguns outros Estados -- em 2020.

O Ceará está avaliando oportunidades potenciais para cultivar tanto o conilon quanto o robusta amazônico, uma variedade famosa cultivada em Rondônia, disse Silvio Carlos Ribeiro Vieira Lima, secretário executivo de Agronegócios do Estado.

O Ceará está situado próximo a portos modernos e com infraestrutura de transporte, o que o torna bem posicionado para se tornar uma importante área exportadora de café, disse Lima.

"E aí a gente espera que em 2026 tenhamos pelo menos uns mil hectares plantados de conilon", disse ele, acrescentando que a área plantada pode chegar a 5.000 hectares. "Este é um momento bom do café e do cultivo do café irrigado, aí é que a gente está querendo trazer para cá."

Bastidores da Política - Lula é bom da cabeça, mas deve saber onde pisa Bastidores da Política
Lula é bom da cabeça, mas deve saber onde pisa

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


12/02/2026

Trump anunciará plano de financiamento para Gaza e envio de tropas na primeira reunião do Conselho da Paz

12/02/2026

Be8 vê crescente demanda por biocombustível substituto do diesel e vai fornecer à Copa Truck

12/02/2026

Índice STOXX 600 recua de picos históricos com queda de ações financeiras e industriais

12/02/2026

Empresa de telecomunicações holandesa Odido é alvo de ataque cibernético, afetando 6 mi de contas

12/02/2026

Conservador Bruno Retailleau concorrerá à Presidência da França em 2027

12/02/2026

Tottenham não é um grande clube, afirma ex-treinador do time

12/02/2026

Ambev espera continuar expandindo margem, diz presidente

12/02/2026

Comissária de Putin diz que 6 crianças se reunirão com famílias na Rússia e Ucrânia, e agradece Melania Trump

12/02/2026

Suécia enviará caças e soldados para patrulhar Groenlândia em missão da Otan

12/02/2026

Klabin vê início de ano forte em demanda por papel e celulose

12/02/2026

Comissária de Putin diz que 6 crianças se reunirão com famílias na Rússia e Ucrânia, e agradece Melania Trump

12/02/2026

Klabin vê início de ano forte em demanda por papel e celulose

12/02/2026

Desmatamento da Amazônia tem queda de 35,4% de agosto a janeiro e atinge mínima recorde

12/02/2026

Klabin vê início de ano forte em demanda por papel e celulose

12/02/2026

Assaí está muito focada em reduzir alavancagem, diz presidente-executivo

12/02/2026

Filmes podem mudar o mundo, mas não politicamente, diz presidente do júri do Festival de Berlim

12/02/2026

Tuchel renova contrato com seleção da Inglaterra até Eurocopa de 2028

12/02/2026

Show de Bad Bunny no Super Bowl oferece tábua de salvação cultural para comunidade hispânica

12/02/2026

Espanha e Portugal estão em alerta máximo e tempestades causam mais danos

12/02/2026

Espanha e Portugal estão em alerta máximo e tempestades causam mais danos

12/02/2026

Senado da Argentina aprova reforma trabalhista pró-mercado de Milei

12/02/2026

Brasil registra queda de 35,4% no desmatamento da Amazônia e de 5,9% no Cerrado entre agosto e janeiro

12/02/2026

Conab eleva safra 25/26 de soja do Brasil ao revisar produtividade para recorde

12/02/2026

Iguatemi compra 4,5% do Pátio Paulista por R$113,4 mi

12/02/2026

Conab eleva safra 25/26 de soja do Brasil ao revisar produtividade para recorde

12/02/2026

EXCLUSIVO-Empresa dos EUA envolvida em programa de ajuda a Gaza e criticada pela ONU tem negociações para assumir novo papel

12/02/2026

China suaviza postura em negociações sobre veículos elétricos com União Europeia

12/02/2026

Conab eleva safra 25/26 de soja do Brasil ao revisar produtividade para recorde

12/02/2026

Conab eleva safra 25/26 de soja do Brasil ao revisar produtividade para recorde


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!