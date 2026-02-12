Be8 vê crescente demanda por biocombustível substituto do diesel e vai fornecer à Copa Truck





SÃO PAULO, 12 Fev (Reuters) - A Be8, importante produtora de biodiesel no Brasil, planeja expandir a produção de seu outro biocombustível, o BeVant, que pode substituir o diesel em 100%, em momento em que a companhia brasileira registra crescente interesse pelo produto, especialmente de grandes consumidores que buscam descarbonizar suas operações.

O presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella, falou à Reuters por ocasião do anúncio de que o BeVant será o combustível da Copa Truck, substituindo totalmente o diesel consumido pelos caminhões da tradicional categoria do automobilismo brasileiro.

"A forma como estamos posicionando o produto no mercado é justamente para grandes consumidores, consumidores que estão fazendo a substituição do diesel fóssil para uma nova matriz energética renovável", disse ele.

O BeVant começou a ser desenvolvido há quatro anos, sendo lançado comercialmente no ano passado. Para obtê-lo, a Be8 faz uma bidestilação do biodiesel e depois adiciona um aditivo, fórmula exclusiva da companhia.

"Ele não é concorrente do biodiesel nem do diesel, ele é um concorrente do HVO (diesel renovável), que é muito mais caro que o BeVant", comentou Battistella.

A empresa vende o produto para transportadoras, ônibus municipais, mineradoras, produtores agrícolas. Alguns acordos públicos de fornecimento são para o transporte terrestre do aeroporto de Porto Alegre, além de uma parceria com a Randon.

"A demanda cresce mês a mês", disse o empresário, revelando que mais de cem empresas já utilizaram o BeVant.

A companhia não divulga dados de produção ou projeções de crescimento.

Battistella disse que a Be8 tem "grande capacidade" de produção do BeVant na sua unidade no Rio Grande do Sul, mas ressaltou que planeja expandir sua fabricação para as plantas do Paraná, Mato Grosso, Pará e Piauí, onde já há produção de biodiesel.

"Conforme vamos avançando a utilização, vamos aumentar a produção", afirmou, evitando detalhar os investimentos da expansão ou prazos.

O presidente da Be8 disse também que está recebendo consultas de grandes companhias querendo desenvolver parcerias para a produção do BeVant, pelas vantagens econômicas frente o HVO. "Como a tecnologia é nossa, vamos poder licenciar."

O acordo com a Copa Truck prevê a utilização do biocombustível BeVant nos 40 caminhões do grid, além de garantir o naming da categoria.

Segundo a empresa, o BeVant mantém o mesmo desempenho do diesel com redução de até 99% das emissões de gases de efeito estufa, evidenciando uma alternativa para a descarbonização do transporte pesado e urbano.

A Be8 e a Copa Truck não divulgaram o valor do acordo. A primeira etapa do campeonato está prevista para 8 de março.

