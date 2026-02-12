   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Be8 vê crescente demanda por biocombustível substituto do diesel e vai fornecer à Copa Truck

Por Reuters

12/02/2026 14h50 — em
Geral



Por Roberto Samora

SÃO PAULO, 12 Fev (Reuters) - A Be8, importante produtora de biodiesel no Brasil, planeja expandir a produção de seu outro biocombustível, o BeVant, que pode substituir o diesel em 100%, em momento em que a companhia brasileira registra crescente interesse pelo produto, especialmente de grandes consumidores que buscam descarbonizar suas operações.

O presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella, falou à Reuters por ocasião do anúncio de que o BeVant será o combustível da Copa Truck, substituindo totalmente o diesel consumido pelos caminhões da tradicional categoria do automobilismo brasileiro.

"A forma como estamos posicionando o produto no mercado é justamente para grandes consumidores, consumidores que estão fazendo a substituição do diesel fóssil para uma nova matriz energética renovável", disse ele.

O BeVant começou a ser desenvolvido há quatro anos, sendo lançado comercialmente no ano passado. Para obtê-lo, a Be8 faz uma bidestilação do biodiesel e depois adiciona um aditivo, fórmula exclusiva da companhia.

"Ele não é concorrente do biodiesel nem do diesel, ele é um concorrente do HVO (diesel renovável), que é muito mais caro que o BeVant", comentou Battistella.

A empresa vende o produto para transportadoras, ônibus municipais, mineradoras, produtores agrícolas. Alguns acordos públicos de fornecimento são para o transporte terrestre do aeroporto de Porto Alegre, além de uma parceria com a Randon.

"A demanda cresce mês a mês", disse o empresário, revelando que mais de cem empresas já utilizaram o BeVant.

A companhia não divulga dados de produção ou projeções de crescimento.

Battistella disse que a Be8 tem "grande capacidade" de produção do BeVant na sua unidade no Rio Grande do Sul, mas ressaltou que planeja expandir sua fabricação para as plantas do Paraná, Mato Grosso, Pará e Piauí, onde já há produção de biodiesel.

"Conforme vamos avançando a utilização, vamos aumentar a produção", afirmou, evitando detalhar os investimentos da expansão ou prazos.

O presidente da Be8 disse também que está recebendo consultas de grandes companhias querendo desenvolver parcerias para a produção do BeVant, pelas vantagens econômicas frente o HVO. "Como a tecnologia é nossa, vamos poder licenciar."

O acordo com a Copa Truck prevê a utilização do biocombustível BeVant nos 40 caminhões do grid, além de garantir o naming da categoria.

Segundo a empresa, o BeVant mantém o mesmo desempenho do diesel com redução de até 99% das emissões de gases de efeito estufa, evidenciando uma alternativa para a descarbonização do transporte pesado e urbano.

A Be8 e a Copa Truck não divulgaram o valor do acordo. A primeira etapa do campeonato está prevista para 8 de março.

(Por Roberto Samora)

Bastidores da Política - Lula é bom da cabeça, mas deve saber onde pisa Bastidores da Política
Lula é bom da cabeça, mas deve saber onde pisa

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


12/02/2026

Produtores de café canéfora expandem lavouras para novas áreas no Brasil, incluindo MT

12/02/2026

Trump anunciará plano de financiamento para Gaza e envio de tropas na primeira reunião do Conselho da Paz

12/02/2026

Índice STOXX 600 recua de picos históricos com queda de ações financeiras e industriais

12/02/2026

Empresa de telecomunicações holandesa Odido é alvo de ataque cibernético, afetando 6 mi de contas

12/02/2026

Conservador Bruno Retailleau concorrerá à Presidência da França em 2027

12/02/2026

Tottenham não é um grande clube, afirma ex-treinador do time

12/02/2026

Ambev espera continuar expandindo margem, diz presidente

12/02/2026

Comissária de Putin diz que 6 crianças se reunirão com famílias na Rússia e Ucrânia, e agradece Melania Trump

12/02/2026

Suécia enviará caças e soldados para patrulhar Groenlândia em missão da Otan

12/02/2026

Klabin vê início de ano forte em demanda por papel e celulose

12/02/2026

Comissária de Putin diz que 6 crianças se reunirão com famílias na Rússia e Ucrânia, e agradece Melania Trump

12/02/2026

Klabin vê início de ano forte em demanda por papel e celulose

12/02/2026

Desmatamento da Amazônia tem queda de 35,4% de agosto a janeiro e atinge mínima recorde

12/02/2026

Klabin vê início de ano forte em demanda por papel e celulose

12/02/2026

Assaí está muito focada em reduzir alavancagem, diz presidente-executivo

12/02/2026

Filmes podem mudar o mundo, mas não politicamente, diz presidente do júri do Festival de Berlim

12/02/2026

Tuchel renova contrato com seleção da Inglaterra até Eurocopa de 2028

12/02/2026

Show de Bad Bunny no Super Bowl oferece tábua de salvação cultural para comunidade hispânica

12/02/2026

Espanha e Portugal estão em alerta máximo e tempestades causam mais danos

12/02/2026

Espanha e Portugal estão em alerta máximo e tempestades causam mais danos

12/02/2026

Senado da Argentina aprova reforma trabalhista pró-mercado de Milei

12/02/2026

Brasil registra queda de 35,4% no desmatamento da Amazônia e de 5,9% no Cerrado entre agosto e janeiro

12/02/2026

Conab eleva safra 25/26 de soja do Brasil ao revisar produtividade para recorde

12/02/2026

Iguatemi compra 4,5% do Pátio Paulista por R$113,4 mi

12/02/2026

Conab eleva safra 25/26 de soja do Brasil ao revisar produtividade para recorde

12/02/2026

EXCLUSIVO-Empresa dos EUA envolvida em programa de ajuda a Gaza e criticada pela ONU tem negociações para assumir novo papel

12/02/2026

China suaviza postura em negociações sobre veículos elétricos com União Europeia

12/02/2026

Conab eleva safra 25/26 de soja do Brasil ao revisar produtividade para recorde

12/02/2026

Conab eleva safra 25/26 de soja do Brasil ao revisar produtividade para recorde


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!