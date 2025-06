Zé Felipe se muda para nova mansão após fim do casamento com Virginia

Zé Felipe contou na semana passada que encontrou uma nova casa dentro do mesmo condomínio onde vivia com Virginia e os filhos, em Goiânia. Já a influenciadora está em busca de um novo imóvel em São Paulo. Segundo o colunista Gabriel Perline, a mudança de estado tem relação com os compromissos profissionais de Virginia na capital paulista, incluindo a apresentação de seu programa.

