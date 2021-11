Xand Avião volta a seguir DJ Ivis em rede social e é detonado

"Xand avião já virou amigo do DJ espancador, dinheiro é foda", escreveu um internauta no Twitter. "Xand Avião voltou a seguir Dj Ivis e choca um total de 0 pessoas", criticou outra.

Na época da prisão, Xand se posicionou contra as atitudes do artista e confirmou a demissão de Ivis de sua produtora musical.

DJ Ivis deixou a prisão no dia 22 de outubro após ter a liberdade concedida pela Justiça do Ceará.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.