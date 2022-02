Whindersson Nunes vive affair com modelo, diz colunista

Whindersson Nunes teria feito a página virar logo após terminar o noivado com Maria Lina Deggan. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, o humorista engatou um affair que já dura seis meses, com a modelo e influencer Sabrina Lourenço, conhecida como Sabrina Low, de 20 anos.

De acordo com a publicação, eles começaram a ficar após Whindersson terminar o relacionamento com Maria Lina, e desde então os dois não pararam de se encontrar, com direito a idas de Sabrina à casa do humorista. A loira tem foto nos bastidores de um show de Whindersson.

Whindersson colocou um ponto final no romance com Maria Lina Deggan três meses após a morte do filho João Miguel, que nasceu prematuro e não resistiu.