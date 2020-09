Whindersson Nunes se isola após 'fama de corno'; amigos estão preocupados

Whindersson Nunes decidiu se isolar e interagir menos com os amigos no Whatsapp e nas redes sociais, após o bombardeio de comentários maldosos, depois que Luísa Sonza e Vitão assumiram namoro. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

A atitude do humorista tem preocupado os amigos mais próximos. Segundo a publicação, Whindersson viajou para o Piauí para curtir um tempo com a família e sair um pouco dos holofotes.

A colunista informou também que o humorista viajou na última segunda-feira para Tulum, no México. Em ambas as situações Fábia Oliveira afirmou que as publicações só foram postadas nas redes sociais após os questionamentos dela com a assessoria do humorista.

Ao ser questionado se Whindersson estaria tendo uma recaída na depressão a assessoria negou e garantiu que está 'tudo ótimo'.