Whindersson Nunes assume namoro com Maria Lina com foto romântica

O humorista Whindersson Nunes decidiu assumir o romance com a estudante de engenharia Maria Lina Deggan nas redes sociais, nesta quarta-feira (04). Ele compartilhou imagens agarradinho ao lado de Maria durante a sua viagem ao Jalapão, no Tocantins.



Os fãs vibraram com a novidade e em menos de 1 hora, a publicação já conta com quase 2 milhões de curtidas e diversos comentários comemorando a nova fase de Whindersson.