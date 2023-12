Whindersson é filmado aos beijos com musa do Onlyfans em jatinho; veja fotos da gata

Whindersson Nunes foi filmado por Tirullipa em um momento de intimidade com uma 'ficante' no seu jatinho, nesta quarta-feira (20).

O filho de Tiririca filmou o amigo aos beijos com a musa do OnlyFans Renata Matos, de 27 anos. A gata é gaúcha e já foi vista com o humorista em outra ocasião.

Com 101 mil seguidores no Instagram e perfil em plataformas de conteúdo adulto, Renata já vem trocando curtidas com Whindersson há um tempo.