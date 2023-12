The Weenkd doa mais de R$ 12 milhões para ajudar a alimentar palestinos em Gaza

O valor deve financiar 820 toneladas de cestas básicas para alimentar mais de 173 mil palestinos durante duas semanas. Abel é embaixador da Boa Vontade do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas há dois anos, e fez a doação através do seu Fundo Humanitário XO. A ajuda foi divulgada pela diretora do PMA para o Oriente Médio, Norte da África e Europa Central, Corinne Fleischer, em um comunicado falando sobre a importância da pressa em ajudar Gaza. "As nossas equipas precisam de acesso humanitário seguro e sustentado e de apoio contínuo dos doadores para alcançar o maior número de pessoas possível", disse. "Agradecemos a Abel por esta valiosa contribuição para o povo da Palestina. Esperamos que outros sigam o exemplo de Abel e apoiem os nossos esforços.", completou.

