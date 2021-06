Viúva de MC Kevin diz que raiva não passou e ainda ‘briga’ com funkeiro

Deolane Bezerra, mulher de MC Kevin, usou as redes sociais para desabafar sobre o luto e contou que ainda está na fase de raiva, pouco mais de um mês após a morte do funkeiro, que caiu da varanda de um hotel de luxo no Rio de Janeiro.

"Existem cinco fases do luto. Negação e isolamento, que não tive porque tenho pessoas em cima de mim o tempo todo, perguntando se queria comer, se precisava de algo, e sou muito grata a isso; Raiva, que ainda não passou. Só sinto raiva, brigo com o Kevin e com as circunstâncias o tempo todo; Barganha, também não tive; Depressão, creio que não vai chegar porque muita gente depende de mim, de que eu esteja bem. E aceitação, que é no tempo do Senhor", afirmou.

"Você se foi, mas deixou suas marcas eternizadas em meu coração. Na eternidade casarei com você de novo", escreveu Deolane. "Era isso que você me falava todos os dias. Fica com Deus, meu menino", completou a viúva, que fez uma tatuagem retratando o dia do noivado com o cantor.

Momentos antes do acidente que o matou, Kevin estava no quarto de um hotel com uma acompanhante de luxo. A mulher, que prestou depoimento à polícia, afirmou que ela e Kevin fizeram sexo oral e que ela transou com o amigo dele na mesma ocasião. O combinado era sexo com ambos, mas ao chegar a ‘vez’ de Kevin, não havia camisinha, o que fez com que ela fizesse apenas oral.