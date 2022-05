Vídeo: Zé Neto ataca Anitta durante discurso em show e internautas reagem; veja

Zé Neto, da dupla com Cristiano, lançou indiretas a Anitta durante um show em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e causou polêmica com a fanbase da cantora.

Sem falar o nome da cantora, o sertanejo fez um discurso citando a tatuagem íntima que a cantora fez. “Sorriso, Mato Grosso, um dos Estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet, o nosso cachê quem paga é povo, a gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ pra mostrar se a gente tá bem ou não, a gente vem simplesmente aqui e canta. Porque o Brasil inteiro canta com a gente. Então olha aqui, será que tá ruim?.".

Ontem, durante show, Zé Neto tentou alfinetar Anitta, dizendo que “não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se está bem ou não” pic.twitter.com/dcGe3CORAC — Fofoquei (@FOFOQUEl) May 14, 2022

Anitta, que segue uma agenda de compromissos nos EUA, onde mora atualmente, ainda não se pronunciou sobre a polêmica. Na noite desta sexta-feira (13), ela apareceu como estrela do evento da revista Billboard, da qual é a capa do mês.

Rapidamente as falas de Zé Neto viralizaram, e fãs da cantora reagiram detonando o cantor; veja alguns comentários sobre o assunto no Twitter:

eu morro com o zé neto falando da anitta mas é o msm que deixava o pau meia bomba pra tirar foto e fingir que foi sem querer pra viralizar kkkk pic.twitter.com/be6KGz9c7C — jonas (@jonxstt) May 13, 2022

ze neto e cristiano: conquistem o primeiro lugar no spotify global, toquem no coachella, sejam chamados pro met gala, vma, billboard, estampem capas globais, gravem com artistas internacionais, mostrem se vcs estão bem — michael é maicol (@mdzorzetto) May 13, 2022

disse o zé neto que fica postando foto no instagram com o pinto marcado https://t.co/drrw3446Z0 pic.twitter.com/kBlzDRlbga — matheus (@whomath) May 13, 2022

Zé Neto, da duplinha sertaneja lá atacou a Anitta ontem no showzinho pago pela prefeitura com o dinheiro público e ainda teve a audácia de dizer que n precisa fazer tatuagem no toba, sendo q a última vez que ele repercutiu na mídia foi colocado uma banana dentro da cueca kkkkkk pic.twitter.com/69sIYNL8gD — endoida crlh • ANICHELLA (@BoydelRio) May 13, 2022

Anitta: Tomorrowland

Zé Neto e Cristiano: nem na casa deles pic.twitter.com/1NLIojMfhB — M (@mateuxx0) May 13, 2022

Zé neto e cristiano:



“a gente não precisa fazer tatuagem no toba pra mostrar que tá bem“ engraçado não era um deles que ficava biscoitando com a rola pra ganhar like??? — Sophia Barclay (@Barcllay) May 13, 2022

será que o zé neto tá mandando indireta por causa dos ataques que anitta ta fazendo ao governo ou porquê se doeu quando a kamilla fialho disse que sertanejos pagam pra tirar a música da anitta das rádios? tava pensando aqui



pic.twitter.com/FLu4OtVTGv — roni; (@dopamisz) May 13, 2022

Anitta autografando sua capa da Billboard durante o #BBMusicCon. pic.twitter.com/agYKOw2vAn — Anitta Update (@AnittaUpdateR) May 13, 2022

anitta: cantora internacional fluente em cinco idiomas acionista do banco mais valioso da america latina e top 1 global



zé neto e cristiano: bolsominions machistas donos de um hit só



pic.twitter.com/4k0mhngtmw — luquinhas bad (@luccasanitto) May 13, 2022

anitta cantaria facilmente um sertanejo mas zé neto e cristiano jamais saberiam cantar um pop ou um reggaeton! pic.twitter.com/H2Dwd5fPyq — gabriel (@bizzIerei) May 13, 2022

o motivo do zé neto e cristiano estarem atacando a anitta do nada, ela incomoda demais pic.twitter.com/yqKJRVDRjj — robert (@blindingsboy) May 13, 2022