Vídeo: Tico Santa Cruz rebate defesa de Tirullipa a DJ Ivis: 'faz sua gracinha em outro lugar'

Tico Santa Cruz respondeu o vídeo de Tirullipa, que saiu em defesa do DJ Ivis, preso por agredir a esposa. No vídeo do humorista, ele afirma que o cantor merece uma segunda chance e cita Deus e Jesus para justificar o “perdão” à violência contra a mulher.

O vocalista do Detonautas gravou um vídeo de oito minutos rebatendo a fala. Confira o que ele disse: “Deus é amor, então não faz o menor sentido uma pessoa entrar em uma escalada de violência a ponto de agredir a esposa na frente da sogra e da filha. E aí, depois que é descoberto, e aí, depois que perde dinheiro, contratos, parcerias, vem falar de Deus. Assim como o outro lá, o comediante, vir usar a palavra de Deus e ainda usar um argumento ‘porque eu tenho filhas’, meu amigo, a luta contra a violência doméstica e contra a violência contra mulher não é porque eu tenho filha, mãe, avó, é porque são as mulheres as vítimas de violência historicamente“.

“Isso aí que vocês fazem é para conseguir seguidor, é para parecer bonzinho, para parecer gente boa. Não há mais espaço para esse tipo de correlação, a gente está falando de correlação de poder. Então Tirulipa, faz a sua gracinha em outro lugar“.

“Você tem 26 milhões de seguidores, você quer mesmo perdoar o cara que fez o que fez? Faz o seguinte, começa um trabalho social de conscientização para os seus amigos, para homens violentos, para homens agressores, mostra os dados, mostra os números de mulheres agredidas, os números de mulheres mortas que não têm uma segunda chance“.

“Parem de usar o nome de Deus para justificar a maldade de vocês homens, parem de usar o nome de Deus para se proteger depois que são descobertos. Sempre falo em todos os shows, em todos os lugares, Deus é amor não importa sua religião […] Só não faça o uso do nome de Deus em vão”.

“Ninguém aqui esta falando para matar o cara, o que tem que ser feito é o seguinte: justiça. E a justiça diz o quê? Que alguém que agride uma mulher tem que ser preso. Cumprir pena, entender, se reabilitar, e aí sim, depois desse processo todo, de pagar as consequências do que fez, aí quem sabe a gente acredita que está arrependendo de verdade”.