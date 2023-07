Veja fotos de como ficou apartamento em que Maísa estava após incêndio

Imagens do apartamento em que Maísa Silva estava e pegou fogo na manhã deste sábado (29) foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros.

É possível ver as paredes danificadas, fios pendendo no teto e cinzas de fuligem no chão. Segundo o síndico do prédio, Luiz Leal, o incêndio teve início com um curto-circuito do ar-condicionado de um dos quartos. Mas o Corpo de Bombeiros não confirmou as causas do incêndio.

Sete pessoas estavam no apartamento. Maísa, duas amigas, a babá e um dos filhos do proprietário conseguiram sair. O Corpo de Bombeiros resgatou uma jovem, de 21 anos, e um rapaz, de 23 anos, que estavam em um quarto mais afastado e não conseguiram sair do imóvel.