Incêndio atinge apartamento com Maísa Silva e amigas no Recife

As chamas tiveram início por volta das 10h e sete pessoas estavam no local. Maísa e as amigas conseguiram deixar o apartamento e uma babá retirou um dos filhos dos proprietários do apartamento, que tem deficiência, no colo.

A atriz foi vista chorando do lado de fora do prédio em chamas sem ferimentos.

O apartamento no Recife onde estava a apresentadora Maísa Silva e duas amigas incendiou neste sábado (29), no Recife.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.