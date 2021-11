Veja como está Gavin Thomas, o menino dos memes e figurinhas do Whatsapp

Thomas participou do "Encontro com Fátima Bernardes" nesta quarta-feira (24). E disse que não faz ideia como viralizou no Brasil. "Eu fiquei sabendo que tenho muitos fãs brasileiros, eu adoro os memes que vocês criam comigo, eu adoro que vocês usam até hoje", conta.

Ele ficou conhecido no mundo da internet ao gravar vídeos caseiros com o tio quando tinha apenas 2 anos.

