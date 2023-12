Vazam supostas datas de shows de Beyoncé no Brasil

Com a chegada inesperada de Beyoncé no Brasil para a festa de estreia do filme "Renaissance: a film by Beyoncé", vazaram supostas datas de shows e as cidades em que a cantora irá passar com a Renaissance World Tour, em 2024.

A expectativa é de que Bey possa anunciar as datas durante a sua aparição na festa desta quinta-feira (21). Conforme a lista vazada, a artista pode se apresentar em Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, com datas entre 19 e 31 de julho. Vale lembrar que ainda não é confirmado.