Vazam prints de Cartolouco admitindo agressão à ex-namorada

Escândalo de agressão envolvendo um participante de A Fazenda 12. Neste sábado (19), foram divulgados prints que mostram o jornalista esportivo Lucas Strabko, mais conhecido como Cartolouco, admitindo que agrediu uma ex-namorada.

Os prints são de uma conversa no Facebook de janeiro de 2020, entre Cartolouco e um amigo que pediu para não ser identificado, e foram divulgadas pelo Uol Esporte. Nas mensagens, Strabko é confrontado por um amigo sobre as agressões, e tenta se justificar.







Além disso, segundo o Uol Esporte, duas ex-namoradas de Cartolouco afirmam que tiveram relacionamentos abusivos com ele, com violência física e moral e traições. O primeiro namoro teria começado em 2012, e outro, que durou cinco anos, terminou em 2019. Amigos e uma testemunha relatam que viram Lucas agredindo a mais recente namorada.

Segundo o Uol Esporte, Lucas teria agredido a namorada com um tapa em março de 2016, em um elevador do prédio onde se hospedaram durante uma viagem ao Guarujá, no litoral de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento, e a dona do apartamento descreveu as imagens: "O vídeo mostrou que eles estavam tendo uma discussão, e ele deu um tapa na cara dela. Ele vira a mão na cara dela e dá um recuo", disse.

Ainda conforme a reportagem. Lucas teria intensificado as agressões à namorada, e ela chegou a precisar de atendimento médico, dando entrada no Hospital de Santo Amaro do Guaruja, nos dias 6 e 7 de março de 2016. Depois de sair do hospital, a jovem ficou uma semana sem ir à faculdade, e amigas notaram hematomas. "Ela estava com um olho roxo, mas falou que tinha sido assaltada", disse a jornalista Flora Cruz, que foi colega do ex-casal na faculdade Casper Libero. 'Dava pra perceber que tinha sido uma agressão. Nós, amigas, suspeitávamos, mas ela demorou muito pra falar que o Lucas batia nela.".

O caso nunca foi denunciado a polícia, embora, à época, tenha repercutindo na faculdade onde Lucas e a então namorada estudavam.