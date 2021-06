Vaza vídeo íntimo de Power Couple JP Mantovani

Atualmente, ele está confinado no reality show da Record ao lado da esposa, Li Martins, e a equipe do modelo e apresentador informou que está tomando as medidas cabíveis. "O vídeo circulando do artista, como podem ver pelo rosto e cabelo, é antigo. João Paulo era bem mais novo na época, infelizmente alguém de má-fé vazou o conteúdo para prejudicar o participante". "Lembrando que compartilhar fotos e registros íntimos sem o consentimento é crime. Já estamos tomando todas as medidas cabíveis e necessárias".

Vazou nesta quarta-feira (9) um vídeo íntimo do participante do “Power Couple 5”, JP Mantovani, se masturbando em uma vídeochamada. Nas imagens, ele aparece mordendo os lábios e em um certo momento mostra o pênis enquanto se masturba.

