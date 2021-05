Diretor da Record revela de quem era gemidão vazado no Power Couple

O diretor do Power Couple Brasil, Rodrigo Carelli, revelou de quem foi o gemidão que vazou na madrugada do último domingo (16) na transmissão do PlayPlus.

Até então os internautas especulavam quem era o casal que fez um sexo barulho com direito a gemidos e tapas. Mas Carelli acabou com a curiosidade do povo.

“Para quem estava na dúvida de quem era o 'gemidão', hoje revelamos que eram a Li e o JP. E quem fez 'shhhhh' foram Márcia e Rod”, escreveu ele nas redes sociais.

A ex-Rouge e o modelo são habitantes do Quarto Perrengue por terem menor saldo na conta. Já a cantora Márcia Felipe e o marido dormem na barraca por escolha de MC Mirella e Dinho, que na ocasião eram o Casal Power.