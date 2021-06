Valor pago a Juliette pela Skol e Pantene 'humilha' prêmio do BBB 21

Pelo jeito, o prêmio que Juliette ganhou no Big Brother Brasil foi apenas o primeiro de muitos milhões que a paraibana deve ganhar.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, os dois contratos que ela fechou com a Skol Beats e a Pantene já garantiram mais que o dobro do valor do prêmio do programa.

Cada campanha chega a R$ 2 milhões, de acordo com a publicação. Os valores podem ser ainda maiores se demandarem exclusividade ou reprodução de conteúdo em outras mídias como TV.

Além de ter fechado outros contratos, sendo embaixadora da Avon, das Americanas, do Globoplay e da L’Occitane au Brésil,, Juliette também fatura alto no Instagram. A advogada e maquiadora seguiu os passos de Anitta e resolveu empresariar a sua própria carreira.

Brasileira número 1º no Instagram

Com 30 milhões de seguidores, ela também já ultrapassou Neymar no quesito engajamento, estando no topo dos famosos que mais causam interatividade dos fãs na rede social. Com isso, o cachê cobrado para publicar Stories e no feed só tende a ficar mais custoso para as marcas que quiserem o rosto da paraibana as representando.