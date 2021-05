Juliette ultrapassa Sabrina Sato e é mais seguida da história do BBB

Juliette Freire conseguiu ultrapassar Sabrina Sato em número de seguidores no Instagram, e se tornou, nesta quarta-feira (26) a ex-participante mais seguida da história do Big Brother Brasil, com 29,792 milhões de seguidores até o fechamento desta matéria. Sato possui 29.790 seguidores.

A paraibana que conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão já havia ultrapassado também Grazi Massafera, que era a segunda mais seguida. O sucesso da advogada e maquiadora é estrondoso e deixou para trás duas famosas que acumulam uma longa carreira artística após o reality.

Ate o dia da grande final do BBB, no dia 4 de maio, Juliette já tinha 24 milhões de seguidores no Instagram marca nunca alcança por nenhum participante ainda em confinamento.