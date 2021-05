Juliette fala sobre estar hospedada no quarto do sexo de Anitta: 'crise'

Juliette Freire segue hospedada na casa de Anitta, no Rio de Janeiro, enquanto a cantora passa uma temporada nos Estados Unidos, e neste domingo (23), revelou ao jornal Extra que está dormindo no famoso “Quarto do Sexo” da cantora.

Entre uma risada e outra, a paraibana diz que está dividindo com a sua mãe o quarto que lembra uma boate, com paredes escuras, luzes de led e cama confortável. “Eu tenho crises de riso, porque durmo com mainha nele. Fico pensando: “Que tristeza! Eu, aqui, deitada com a minha mãe! Pelo menos, evita pensamentos coisados”, conta.

Com uma rotina muito intensa desde que saiu do BBB 21 e descobriu que seu sucesso estava indo além do que jamais imaginou, a advogada e maquiadora conta: “Eu tenho dormido pouquíssimo. No dia em que consegui descansar melhor, foram cinco horas de sono. Nos outros, duas ou três, ou não dormi. Também não tenho conseguido me alimentar direito, por causa da ansiedade”.

Juliette também afirma que a influência que lhe foi conferida anda a assustando e causando muito mais ansiedade, especialmente pelo medo de errar com os fãs:

“Esta fase está sendo a mais crítica da minha carreira. Chique eu, né, falando em carreira ? As decisões grandiosas e mais urgentes precisam ser tomadas agora. Além disso, o meu psicológico não está 100%. Ainda tenho memórias perturbadoras (do programa). Comecei a ter problema de ansiedade no início da pandemia, mas não era algo patológico, a se tratar. Agora, está muito intenso, chego a me tremer toda. Tenho medo de tudo. Quando tem muita gente junta, temo que as pessoas se machuquem. Quando falo, temo machucar alguém. Tenho receio de usar uma palavra errada. Eu me assusto com o poder da minha opinião e as consequências dela.”.

Sabendo da importância da saúde mental, dentro da rotina apertada, ela encaixou um psicólogo duas vezes na semana: “Tive uma conversa muito boa com ele sobre a questão do endeusamento, que me deixa angustiada. Sei que eu sou uma pessoa que vai falhar. Falho todos os dias. Do mesmo jeito que a repercussão tem sido muito positiva, pode vir a ter efeito contrário. Espero que os “cactos”, que me conheceram e gostaram de mim com todos os meus erros, tenham empatia comigo.”.