Revelado quanto Juliette cobra para postar 3 Stories no Instagram

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, a ex-BBB cobra das marcas que desejam ter seu nome atrelado a ela cerca de R$ 120 por uma sequência de (três) Stories no Instagram.

Fenômeno no Instagram, sendo a ex-BBB mais seguida da história do programa (batendo famosas consolidadas como Sabrina Sato e Grazi Massafera), Juliette Freire teve o valor do seu publipost revelado.

