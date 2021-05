Ex-BBB Gil teria acumulado fortuna milionária em contratos; veja quanto

Segundo Leo Dias, fontes afirmam que Gil teme fechar outros contratos com receio de não conseguir atender a todas as demandas devido à agenda que está lotada.

Outros contratos que somam à conta seriam com Omo, Bis e Vigor. Gil inclusive mudou o nome nas redes sociais como parte do contrato com a empresa de produtos alimentícios.

Gilberto Nogueira estaria milionário após sair do BBB 21. Pelo menos é o que garante o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.