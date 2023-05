TikToker viraliza ao mostrar pênis do namorado sem querer em vídeo

Mulher pede para namorado fazer vídeo algo inusitado aparece



legenda - Vídeo tiktok @tayna0512 pic.twitter.com/9LGSAZRWoD — Babilônia (@babiloniaam) May 29, 2023

A tiktoker Tayná Santos viralizou após um incidente em um vídeo. Acontece que ela postou um vídeo em que aparece o pênis do namorado, sem querer.

No vídeo, Tayná mostra imagens de sua estadia em uma pousada, mas não percebe a genitália do namorado. Ela só foi se dar conta do incidente dois dias depois ao ser avisada nos comentários.

"Depois de dois dias que fui ver o bilau dele no vídeo dando sopa. Que vergonha, não sei onde me enfiar”, escreveu a tiktoker que repostou o vídeo dessa vez cobrindo o pênis do amado.