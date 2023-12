Thomaz Costa critica Jottapê por levar filha de 5 meses na Farofa da Gkay

Tem filho recém nascido foi uma escolha que você fez e se não foi, arque com as consequências das atitudes que você tomou e fica em casa cuidado da sua filha", finalizou.

Thomaz Costa - que já participou da Farofa da Gkay - fez várias críticas ao evento que celebra o aniversário da influencer, inclusive o fato do cantor Jottapê e a mulher Estefani levarem a filha do casal de 5 meses para o evento.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.