Thiago Nigro, o Primo Rico, anuncia fim de seu casamento e faz desabafo

Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, anunciou o fim de seu casamento com a influencer Camila Ferreira em seu perfil do Instagram.

“Ela deu o primeiro “click”. Gravou meus primeiros vídeos. Sem ela o Primo não existiria. Ela gravava, editava, escrevia e postava”, começou. “A mulher que mais me fez feliz, a mulher que mais cuidou de mim, a mulher que mais me perdoou, a mulher que mais me aguentou. Por longos anos”.

E prosseguiu: “Essa mulher merece ser honrada por todos ao seu redor. Ela veio de baixo. Chegou onde chegou. Na força do braço e do trabalho duro (…) Obrigado por tanto. Você é especial. Dinheiro nenhum no mundo paga água derramada pelos olhos onde sua alma já nadou”.

Por fim, o influencer financeiro desabafou. “Desejo que você possa ser feliz. Mais do que um dia já consegui fazê-la. Com o tempo, paciência e fé, isso vai acontecer”, finalizou.