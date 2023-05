Taylor Swift é flagrada de mãos dadas com Matt Healy em meio a rumores de romance

Nesta semana, logo após os artistas serem apontados como um casal, Matt Healy apareceu em dois shows da The Eras Tour, que a cantora realiza nos EUA. Em uma das músicas, ele chegou a tocar no peito e fazer uma expressão emocionada.

A cantora recém-separada de Joe Alwyn e Matt Healy são amigos próximos, mas pelo jeito resolveram levar as coisas para outro nível. Os dois estavam acompanhados também do produtor musical Jack Antonoff.

Taylor Swift foi flagrada de mãos dadas com Matt Healy, vocalista do The 1975, em um restaurante nesta quinta-feira (11).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.