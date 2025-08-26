Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce; veja fotos
Por Portal Do Holanda
26/08/2025 13h18 — em
Famosos & TV
Taylor Swift anunciou na tarde desta terça-feira (26) que está noiva do jogador de futebol americano, Travis Kelce.
A cantora publicou fotos exibindo o luxuoso anel de noivado nas redes sociais. "Sua professora de inglês e seu professor e academia vão se casar", escreveram em uma publicação conjunta.
A notícia rapidamente repercutiu entre os fãs da cantora nas redes sociais. O casal recebeu uma enxurrada de felicitações nos comentários da publicação.
Os dois estão juntos desde 2023.
ASSUNTOS: Famosos & TV