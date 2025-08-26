   Compartilhe este texto

Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce; veja fotos

Por Portal Do Holanda

26/08/2025 13h18 — em
Famosos & TV


Foto: Reprodução Instagram

Taylor Swift anunciou na tarde desta terça-feira (26) que está noiva do jogador de futebol americano, Travis Kelce.

A cantora publicou fotos exibindo o luxuoso anel de noivado nas redes sociais. "Sua professora de inglês e seu professor e academia vão se casar", escreveram em uma publicação conjunta.

A notícia rapidamente repercutiu entre os fãs da cantora nas redes sociais. O casal recebeu uma enxurrada de felicitações nos comentários da publicação.

Os dois estão juntos desde 2023.

Foto: Reprodução Instagram

Foto: Reprodução Instagram

Foto: Reprodução Instagram

Bastidores da Política - Asfaltamento da BR 319 vira discurso eleitoral no Amazonas Bastidores da Política
Asfaltamento da BR 319 vira discurso eleitoral no Amazonas

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


Foto: Divulgação

26/08/2025

Andressa Urach perde processo contra Igreja Universal após tentar reaver R$ 2 milhões doados

Foto: Reprodução Instagram

26/08/2025

Empresa pede bloqueio de bens de Bia Miranda por descumprimento de contrato

Foto: Reprodução Instagram

26/08/2025

Angélica vai comandar programa ao vivo no GNT

Foto: Reprodução

26/08/2025

Hytalo Santos e marido serão transferidos para presídio em João Pessoa

Foto: Reprodução Instagram

26/08/2025

Processo de Luiza Brunet contra Lirio Parisotto tem reviravolta na Justiça

26/08/2025

João Lucas revela por que ele e Sasha não falam mais com Priscilla Alcântara; vídeo

Foto: Reprodução Instagram

26/08/2025

Wanessa Camargo vive affair com ator Allan Souza, diz Leo Dias

26/08/2025

Faturamento bilionário das bets, Bolsonaro no banco dos réus, Tarcísio em campanha e outras notícias do dia

Foto: Reprodução/Instagram

25/08/2025

Virgínia impressiona com coxas a la Gracyanne e almoço com frango e 10 ovos

Foto: Reprodução/Instagram

25/08/2025

Lil Nas X é indiciado por 4 crimes após ser encontrado seminu em LA

Foto: Reprodução/Instagram

25/08/2025

Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz e parceiro musical de Cazuza

Foto: Reprodução/YouTube

25/08/2025

'Gato Preto' vira réu por violência doméstica após agressão a Bia Miranda

25/08/2025

Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do primeiro filho; vídeo

25/08/2025

Repórter da Record entra e trabalho de parto ao vivo; vídeo

25/08/2025

Vestido de Raquel Brito arrebenta durante saída de delegacia; vídeo

Foto: Reprodução

25/08/2025

Investigada pelo MP, Raquel Brito é levada para delegacia em Salvador

25/08/2025

Davi Lucca, filho de Neymar, completa 14 anos e ganha festa; vídeo

Foto: Reprodução Instagram

25/08/2025

Murilo Huff e Gabriela Versiani anunciam noivado

Foto: Reprodução Instagram

25/08/2025

Whindersson Nunes faz carta aberta a Mark Zuckerberg e pede melhora no Instagram

25/08/2025

Wanessa Camargo e Luan Pereira trocam olhares em meio à polêmica com Dado Dolabella; vídeo

25/08/2025

Naomi Campbell revela que estudou com Cauã Reymond

Foto: Reprodução TV Globo

25/08/2025

Homem que ameaçava youtuber Felca é preso em Pernambuco

25/08/2025

Desfecho do caso Bolsonaro pode atrasar por falta de unanimidade no STF, morre cartunista Jaguar e outras notícias do dia

Foto: Reprodução/Instagram

24/08/2025

Vera Fischer fala sobre solidão e dispara: “Só gosto de homem pobre”

24/08/2025

Vídeo: Nattan paga R$ 1 mil para homem trair namorada em show e é detonado

Foto: @gamarquesft

24/08/2025

Aos 25 anos, ex-BBB Beatriz Reis revela se continua virgem

24/08/2025

Ana Castela surpreende fãs ao usar disfarce para subir ao palco em Barretos

24/08/2025

PT diz que Trump pretende derrotar Lula em 2026, EUA restringem uso de mísseis pela Ucrânia, Moraes pede extradição de ex-assessor e outras notícias do dia na Folha

23/08/2025

Luan Pereira relata confusão com Dado Dolabella em vídeo: "bate em mulher"


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!