Tarcísio Filho: ‘Meu pai tinha problemas renais. Minha mãe está bem por causa da vacina'

O ator Tarcísio Filho falou pela primeira vez sobre a morte do pai, Tarcísio Meira, vítima de covid-19.

Tarcisinho contou sobre a missão de dar a notícia do falecimento à mãe, Glória Menezes, também internada com covid e revelou que o pai tinha comorbidades.

Tarcísio e Glória passaram a pandemia isolados no sítio porque sabiam que a idade avançada e as comorbidades do artista exigiam cuidados. “O pai já tinha algumas comorbidades bastante sérias. Ele tinha problemas renais, pulmonares… Estava sempre chamando a atenção dele pra isso. Que mesmo com a vacina ele teria que ter extremo cuidado. Ele sabia disso. Minha mãe está bem, graças a Deus, por causa da vacina”, disse o ator.

Filho se orgulha de ter estado sempre com o pai. “Sempre terei saudades, a vida toda. Mas eu não deixei nada pendurado. Eu só quis vir falar porque é um momento de dor, muito íntimo, muito pessoal. Fomos acometidos e submersos por uma onda de amor e solidariedade como há muito tempo não vejo. É uma forma de dizer obrigado pra essas pessoas. Está sendo muito importante”, disse.

Tarcísio disse não saber como os pais foram infectados. “Saíam pra coisas eventuais como um dentista, um médico, que é necessário, são pessoas de idade. Foi uma surpresa. Uma guarda baixa. Onde? Jamais saberemos”, lamentou.

Único filho do casal, Tarcisinho contou sobre como foi dar a notícia para a mãe. “Sabia que seria uma das missões mais dolorosas da minha vida. Me preocupava em como ela iria reagir. Ela está frágil, passando pelo pior momento da vida dela, mas ela está vivendo a intensidade do momento. Ela não se nega a viver aquilo. Se ela tem que chorar, ela chora, se ela tiver que cair no pranto, ela vai. Ela não tem barreiras no sentimento, não nega a vida”.

O artista também contou sobre o desejo do pai antes de morrer de ter as cinzas jogadas nas fazendas, o que será feito.