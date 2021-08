Maior galã da TV, Tarcísio Meira escreveu história ao lado de Glória Menezes

Um dos últimos trabalhos do artista foi nas novelas “A Lei do Amor” (2016) e “Orgulho e Paixão” (2018).

Glória e Tarcísio foram internados no mesmo dia com covid-19, mas o ator evoluiu de forma mais grave e precisou ser intubado indo a óbito nessa quinta (12). A atriz segue internada, mas se recuperando bem.

