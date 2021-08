Famosos lamentam morte de Tarcísio Meira vítima de covid-19

Famosos lamentam a morte de Tarcísio Meira, que estava internado com covid-19 e faleceu aos 85 anos nesta quinta-feira (12).

"Muito triste perder nosso maior galã da história da tv brasileira. Tive a alegria de conviver com ele e Glória durante muitos anos. Que pena. Meu conforto a família, Tarcisinho”, escreveu o diretor Boninho.

O ator e escritor Miguel Falabella comentou: “Mais um de nós se vai, mais um ícone da nossa profissão, aquele para quem a palavra galã parece ter sido inventada. Tarcísio reinou absoluto por todos esses anos e encheu de sonhos o imaginário do nosso povo tão sofrido. Seu personagem mais icônico, João Coragem, vive eternamente na velha telefunken da Ilha do Governador, que eu guardei na memória. Com a partida daqueles que nos formaram e inspiraram, mais do que nunca é preciso resistir e manter acesa a chama de nosso ofício tão maltratado nos tempos que correm. Receba meu aplauso e minha singela homenagem. Se conseguirmos salvar o que nos resta de civilização, com certeza você será sempre lembrado! Um beijo carinhoso”.

“Hoje não tem clima pra humor. Só a tristeza por essas perdas em um intervalo tão curto. Paulo e Tarcísio são gigantes que nos inspiram a fazer sempre o melhor. A saudade ficará para sempre e os aplausos também. Obrigado por tanto”, disse o ator Bruno Gagliasso.

"Estou em choque. Arrasado. Perdi um ídolo, um parceiro de trabalho e um amigo. O Brasil perdeu seu maior símbolo da dramaturgia. Um homem do teatro, cinema e televisão que, por onde passou deixou toda sua marca. Só ele sabia fazer o que ele fazia. Tarcísio conseguiu a eternidade, não porque se foi, mas porque sempre nos lembraremos dele. Tarcísio, como poucos, estará pra sempre na história desse país. Salve Tarcísio”, escreveu o ator Rodrigo Lombardi.

A atriz Clarice Falcão relembrou o trabalho ao lado do ator: “"Tarcísio foi meu avô na novela que eu fiz. Era a pessoa mais legal do mundo. Não foi uma época fácil pra mim, mas foi mais fácil por causa dele”.

"Lamentável que pessoas estejam morrendo por covid-19. Lamentável perder a referência da teledramaturgia Brasileira. Sir.Tarcísio Meira cumpriu seu papel de exemplo em todas as esferas”, disse a modelo Luiza Brunet.

O ator Marcos Palmeira lamentou: “Não esta sendo fácil. Mais um grande artista perde pra Covid-19! Tarcisio, vc é um exemplo pra mim. Tive a honra de fazer o remake de Irmãos Coragem no papel de João Coragem! Ja fui filho em vários trabalhos e sempre me divertia com seu humor maravilhoso! Muita saudade! Toda força pra amada Glória Menezes e meu irmãozinho Tarcísio Filho. Esse elenco lá de cima esta ficando imbatível!!!Que dureza, meu Deus! Siga como luz nos ajudando a encontrar os caminhos!”.